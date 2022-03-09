Российские оккупанты начали стрелять по своим, чтобы выйти из окружения украинской армии

На Черниговском направлении, во время тяжелых боев, украинской армии удалось окружить русских оккупантов. Те начали стрелять по своим на передовых позициях, чтобы вырваться из окружения.

На днях защитникам Черниговской области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем существенно выбили его из колеи и сломали план наступления.

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"Оккупанты прибегают в панике к зверским методам – обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков", – сообщили в Оперативном командовании "Север".

Но кроме мирных жителей, оккупанты стреляют и по своим. Все ради того, чтобы вырваться из окружения.

"Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые поражения по своим же войскам, которые скованы ближним боем подразделениями наших ВСУ", – сообщили украинские военные.

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