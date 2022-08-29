Все завалено россиянами: на оккупированном Запорожье морги почти перестали принимать тела гражданских

Жители городов в Запорожской области, которые, к сожалению, временно оказались под контролем оккупантов, столкнулись с очередной серьезной проблемой – невозможностью нормально похоронить умерших. Морги большинства захваченных населенных пунктов перестали принимать тела гражданских лиц.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в 20-х числах августа российские захватчики запретили патологоанатомам принимать тела людей, умерших естественной смертью. Такое решение связано с тем, что в моргах критично не хватает мест даже для самих российских оккупантов.

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Все холодильники в моргах на временно неподконтрольной Киеву части Запорожской области забиты телами захватчиков. Кое-где остатки российских солдат хранят даже не в холодильниках.

Тела гражданских отправляют в Мелитополь

Родственники людей, умерших в оккупации в Запорожской области, вынуждены везти тела покойников вплоть до Мелитополя. Это касается жителей Днепрорудного, Малой и Великой Белозерок, Энергодара, Каменки-Днепровской, Михайловки, Васильевки, Токмака и других населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии фронта.

и других населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии фронта. Такая практика очень усложнила погребение всех умерших украинцев. Ведь к обычным проблемам, возникающим со смертью родственника, добавилось еще большое осложнение с логистикой.

Потому что перевезти тело в Мелитополь, оплатить врачам за их услуги и транспортировать покойника дальше в родной город или село для погребения сложно и дорого. Кроме того, перевозка умерших в жару из-за кучи блокпостов – достаточно сложная процедура, которая, конечно, влияет и на сохранение тел, и на моральное состояние родных покойников.

Конечно, существует и схема "обхода" запрета на прием гражданских тел в моргах в оккупированной Запорожской области. За взятки, предоставленные врачам и непосредственно оккупантам, иногда люди могут договориться, чтобы патологоанатомы приняли покойников в городах, где они жили до смерти.

Россияне несут бешеные потери

Несмотря на то, что на Юге нет масштабных сражений с попытками прорвать линию обороны, украинские защитники и российские захватчики регулярно ведут обстрелы с применением артиллерии, авиации и РСЗО. Удары бойцов ВСУ обычно крайне точные, а иногда, если речь идет о поражении тыловых объектов, – вообще филигранные.

Применение западных образцов артиллерии, HIMARS и авиации по местам массового расположения захватчиков, по складам оккупантов, приводит к немалым потерям в войске орды. Россияне не успевают вывозить своих погибших из Херсона и Запорожья в Крым, сжигают остатки в кострах и оставляют их в моргах по всему собственному тылу.

Именно с эффективными ударами связан наплыв тел захватчиков в Запорожской области – туда свозят двухсотых, которые бессмысленно отдали свою жизнь за идеи путина в Херсонской области. Кроме того, иногда больницы в Запорожье принимают раненых со всего Юга, однако большинство оккупантов – не выживают.