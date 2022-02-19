Российские оккупанты обнародовали фейковый план "захват Донбасса"
Источник:телеграм-канал Mash
Террористы на оккупированном Донбассе под предводительством России не устают придумывать новую ложь и манипуляции. Теперь в сети распространили фейковый план "наступательной операции ВСУ".
С целью запугивания и провокаций террористы врут, что Украина хочет "зачистить" оккупированные территории. Раздаются известные фразы об "удалении русскоязычного населения".
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Оккупанты называют конкретные сроки
Боевики цинично заявляют, что ВСУ якобы хотят вытеснить русскоязычное население на территорию России. Мол, таким образом получат контроль на всей территории оккупированного Донбасса за 5 дней.
При этом террористы бессовестно обвиняют в обстрелах украинских военных. Более того, они распространяют фейк, что из-за этого погибли и пострадали мирные жители. Хотя на самом же деле сами обстреливают население.Обратите внимание! Из-за обострения на Донбассе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных территорий. Он призвал их не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.
Провокации террористов на Донбассе
- Украинские военные рассказали об очередной циничной провокации боевиков 19 февраля. Террористы обстреляли из тяжелого вооружения собственные позиции в районе населенного пункта Пикузы, чтобы обвинить потом в этом наших военных.
- В центре оккупированного Донецка 18 февраля был взрыв. Российские СМИ сообщали, что сдетонировало устройство в автомобиле у здания так называемого "правительства" боевиков. Попытка переложить вину на украинскую сторону не удалась.
- Украинские пограничники заявляют, что на всей линии разграничения на Донбассе пророссийские боевики устраивают многочисленные провокации. Оккупанты продолжают полностью блокировать движение на 5 из 7 дорожных коридоров.
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