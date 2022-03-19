Российские оккупанты обстреляли больницу в Тростянце
19 марта 2022 , 03:39Читати новину українською
Источник:Дмитрий Живицкий
Вражеские войска продолжают поражать инфраструктуру украинских городов. Сегодня под обстрел попала больница в городе Тростянец Сумской области.
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель Сумской областной государственной администрации и руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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Оккупанты обстреляли больницу: жертв нет
Как сообщает руководитель ОВА, обстрелы произошли 18 марта.
Сегодня они стреляли по больнице, разрушения большие, впрочем, погибших, к счастью нет,
– пишет Живицкий.
Он отметил, что 93 бригада Вооруженных Сил Украины продолжает выбивать врага в этом направлении. В частности, разбили колонну вражеской техники и сожгли ее.
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