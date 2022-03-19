Российские оккупанты обстреляли больницу в Тростянце

Вражеские войска продолжают поражать инфраструктуру украинских городов. Сегодня под обстрел попала больница в городе Тростянец Сумской области.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель Сумской областной государственной администрации и руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Важно Оккупанты пытают и похищают людей в Сумской области

Оккупанты обстреляли больницу: жертв нет

Как сообщает руководитель ОВА, обстрелы произошли 18 марта.

Сегодня они стреляли по больнице, разрушения большие, впрочем, погибших, к счастью нет,

– пишет Живицкий.

Он отметил, что 93 бригада Вооруженных Сил Украины продолжает выбивать врага в этом направлении. В частности, разбили колонну вражеской техники и сожгли ее.

Важно – Зеленский о переговорах с оккупантами: смотрите видео