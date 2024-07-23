Оккупанты обстреляли Николаевскую область: среди пострадавших – подростки
Источник:Виталий Ким
Российские оккупанты сегодня, 23 июля, обстреляли Очаков в Николаевской области. В результате атаки 4 человека получили ранения, среди них двое подростков.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Россияне нанесли артиллерийские обстрелы по Очакову в 05:35.
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Пострадали подростки
По словам главы ОВА, известно о 4 пострадавших, среди них – парень 17 и девушка 15 лет.
"Состояние пострадавших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также поврежден многоквартирный дом", – написал Ким.
В понедельник, 22 июля, в 21:15 враг тоже нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
К слову, сегодня ночью враг нанёс авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады.