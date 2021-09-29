Сергей Аксенов сделал бессмысленное заявление об отвлечении внимания украинского народа от "насущных проблем". Однако на этом его пораженный маразмом мозг не остановился.

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Оккупант истерил из-за организации Украиной Крымской платформы. Российские наемники понимают, что приезд 46 цивилизованных стран на саммит – мощный сигнал в возвращении полуострова.

Стратегия деоккупации Крыма: что известно

Совет нацбезопасности 11 марта 2021 года утвердил Стратегию деоккупации Крыму.

Презилент Владимир Зеленский подписал этот документ 24 марта 2021 года;

Правительство 29 сентября 2021 года приняло меры по реализации возвращения полуострова.

Обратите внимание! Стратегия деоккупации Крыма – документ, который станет дорожной картой для возвращения временно оккупированного Россией полуострова.

Крымская платформа: коротко