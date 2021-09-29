Сергій Аксьонов зробив безглузду заяву про відволікання уваги українського народу від "насущних проблем". Однак на цьому його вражений маразмом мозок не зупинився.

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Окупант істерив через організацію Україною Кримської платформи. Російські найманці розуміють, що приїзд 46 цивілізованих країн на саміт – потужний сигнал у поверненні півострова.

Стратегія деокупації Криму: що відомо

Кримська платформа: коротко

  • Установчий саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня.
  • Участь у заході взяли представники 46 держав та міжнародних організацій.
  • Кожна країна Європейського Союзу та НАТО матиме представника у міністерстві
    закордонних справ, який займатиметься питанням Криму.
  • Окрім цього, у Києві 23 серпня відкрили офіс Кримської платформи.