Сергій Аксьонов зробив безглузду заяву про відволікання уваги українського народу від "насущних проблем". Однак на цьому його вражений маразмом мозок не зупинився.

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Окупант істерив через організацію Україною Кримської платформи. Російські найманці розуміють, що приїзд 46 цивілізованих країн на саміт – потужний сигнал у поверненні півострова.

Стратегія деокупації Криму: що відомо

Рада нацбезпеки 11 березня 2021 затвердила Стратегію деокупації Криму.

Президент Володимир Зеленський підписав цей документ 24 березня 2021;

Уряд 29 вересня 2021 схвалив заходи з реалізації повернення півострова.

Зверніть увагу! Стратегію деокупації Криму – документ, який стане дорожньою картою для повернення тимчасово окупованого Росією півострова.

Кримська платформа: коротко