Несмотря на все попытки уменьшить количество умерших в результате ранений и травм, россиянам сделать это не удается. Львиная доля "трехсотых" превращается в "хороших русских" в медицинских учреждениях.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в больницах оккупированных частей Донбасса и Луганщины до сих пор остаются невероятные показатели смертности среди российских солдат и офицеров. Массово умирают там и боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также мобилизованные на Донбассе, которым вообще повезло оказаться в медицинском учреждении.

Смотрите также: На Донбассе россияне начали последнюю мобилизацию: как выжить, если отправили на войну против Украины

Все надежды командования на то, что ситуацию поправит приезд медиков из российской глубинки, ведь местный персонал не мог справиться с огромным потоком "трехсотых". Однако фельдшеры, врачи и медсестры никак не улучшили оккупантам статистику.

Привезли 41 раненого. Не выжил никто

Вопрос спасения жизней российским военным очень острый для всего захватнического командования. Ведь если бы путинские солдаты выживали после легких ранений, количество боеспособной орды было бы больше.

Однако из-за неадекватного реагирования, отсутствия вменяемых аптечек и ошибки при оказании домедицинской помощи иногда даже легкие ранения конечности приводят к необходимости ампутации.

Кроме того, россияне медленно умирают от болевого шока, кровопотерь, воспалений и других факторов. Потому что в больницах на оккупированных Донбассе и Луганщине банально не хватает самых необходимых медицинских препаратов.

Поставками абсолютно всего в больницы Донбасса занимается исключительно россия, которая сама испытывает яростный дефицит медицинских расходников. Страна-агрессор физически не может закрыть все фронтовые нужды россиян.

Из-за такой ситуации нередко хирурги оперируют путинских ордынцев "на живую", используя старый дедовский способ обезболивания – 200 грамм водки. Но даже попадание на операционный стол (что происходит далеко не с каждым оккупантом) не является гарантией успешного выживания и восстановления. Из-за недосмотра травмированных и непрофессионализма со стороны медиков захватчики мрут как мухи.

Например, в начале августа в Луганской области бойцы ВСУ настолько метко ударили по позициям ордынцев, что 41 оккупант "затрехсотился". Через три дня каждый из этих раненых отправился на концерт кобзона.

Самая большая проблема – кровь

Врачи, работающие на Донбассе, постоянно жалуются, что у них нет достаточного количества крови для переливания. Несмотря на очевидную поддержку войны против Украины со стороны большинства местных жителей, сдавать кровь для "освободителей" желающих нет, а попытки оккупантов постоянно держать в больницах живых доноров не привели к успеху.

Поставки же запасов из российского банка крови в так называемые "ЛНР" и "ДНР" абсолютно минимальны. Ибо, во-первых, сама россия испытывает у себя нехватку запасов крови, а во-вторых, у орды нет пакетов для хранения биоматериалов. Взять их неоткуда, ведь производить такие изделия не могут ни в россии, ни в беларуси, а китайцы почему-то решили не делиться с москвой такими товарами.

Из-за всех этих нюансов для захватчиков получить ранения очень часто означает медленно и болезненно умирать. А если "трехсотым" удается выжить и восстановиться, командование с удовольствием вернет их на фронт.