Российские оккупанты покинули аэропорт "Антонов" в Гостомеле: появились новые спутниковые снимки

Спутниковые фото компании Maxar демонстрируют, что российские боевики отходят от Гостомеля, и в частности аэропорта "Антонов", где находилась легендарная "Мрия".

Снимки свидетельствуют о том, что оккупанты внезапно ушли из аэропорта, который расположен в чуть более чем 28 километрах от Киева.

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31 марта представитель Минобороны США сообщил, что россияне, вероятно, отходят от позиций в Гостомеле. Спутниковые снимки подтвердили это – на фотографиях видно, что оккупанты покинули аэропорт.

Россияне покинули Гостомель / Фото Maxar Technologies

Ранее, по данным спутника, было видно, что вокруг своей техники россияне делали окопы и насыпи. Сейчас остались только окопы – техника исчезла.

Россияне покинули Гостомель / Фото Maxar Technologies

Сейчас нет информации относительно того, куда пропала вражеская техника. Ранее переговорная группа России сообщала об уменьшении военной активности вокруг Киева.

Все силы, которые были сконцентрированы в Гостомеле, пришли из Беларуси. Сейчас комментариев от российского руководства, вернулись ли боевики в Беларусь, нет.

Россияне покинули Гостомель / Фото Maxar Technologies

Спутниковые снимки тоже не могут сказать много – над местом передвижения вражеской техники – густое облако, которое не позволяет отслеживать перемещение российских войск.

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