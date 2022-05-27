Российские оккупанты повредили один из цехов рудника "Артемсоль"

Россияне беспощадно бьют по восточным областям Украины. За сутки 26 мая оккупанты обстреляли 55 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Под обстрел попал и механический цех рудника "Артемсоль" в Соледаре.

Группировка Объединенных сил на своей странице в фейсбуке опубликовала подробную информацию о последствиях сокрушительных обстрелов российской армии. Бездумными ударами россияне повредили 169 гражданских объектов.

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Объекты, которые обстреляла Россия на Донбассе за последние сутки

Враг ежедневно наносит сокрушительные удары по Луганской и Донецкой областям. На Донбассе практически не осталось ни одного уцелевшего здания – сплошные руины. По данным Группировки Объединенных сил, среди поврежденных россиянами объектов есть: 137 жилых домов, 12 частных предприятий, механический цех рудника "Артемсоль", пожарная часть со специальной техникой, гаражи, автомобили, а также школа, база отдыха "Зеленая роща", гостиничный комплекс "Лисичанск" и "Дом техники", в котором расположен центр гуманитарной помощи Лисичанска.

Что известно о работе "Артемсоль" во время полномасштабной войны в Украине

Напомним, что 90% соли в Украине добывалось Государственным предприятием "Артемсоль" в городе Соледар Донецкой области. Производитель соли еще в апреле прекратил работу на предприятии, поскольку в области ведутся активные боевые действия.

В частности, стало невозможно вывозить готовую продукцию из Соледара по железной дороге.

"Нашу узловую станцию "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Автомобильным транспортом мы можем вывозить только незначительную часть, – объяснил и.о. директора "Артемсоль".

По словам руководителя пресс-службы "Артемсоль" Владимира Низиенко, предприятие не работает до неопределенного времени, согласно приказу руководства.

"Постоянно продолжаются обстрелы, частично разрушено админздание, были попадания в рудники. Большинство жителей Соледара – сотрудники предприятия "Артемсоль" – эвакуируются", – добавил он.

Как следствие – пока в Донецкой области не станет безопасно – соль там не будут добывать.

Эвакуация из Донецкой и Луганской областей:

За сутки 26 мая спасателям удалось эвакуировать из районов ведения боевых действий 759 человек.

Также в Группировке Объединенных сил сообщили, что сегодня, 27 мая, в 16:30 на станцию в Покровске будет подан эвакуационный поезд №234/233 Покровск – Днепр – Львов.

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