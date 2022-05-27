Угруповання Об'єднаних сил на своїй сторінці у фейсбуці опублікували детальну інформацію про наслідки нищівник обстрілів російської армії. Бездумними ударами росіяни пошкодили 169 цивільних об'єктів.

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Об'єкти, які обстріляла Росія на Донбасі за останню добу

Ворог щодня завдає нищівних ударів по Луганські та Донецькій областях. На Донбасі правтично не залишилось жодної вціліної будівлі – суцільні руїни. За даними Угрупування Об'єднаних сил, серед пошкоджених росіянами об'єктів є: 137 житлових будинків, 12 приватних підприємств, механічний цех рудника "Артемсіль", пожежна частина зі спеціальною технікою, гаражі, автомобілі, а також школа, база відпочинку "Зєльоная роща" ("Зелений гай"), готельний комплекс "Лисичанськ" та "Будинок техніки", в якому розташований центр гуманітарної допомоги Лисичанська.

Що відомо про роботу "Артемсіль2 в час повномасштабної війни в Україні

Нагадаємо, що 90% солі в Україні видобувало Державне підприємство "Артемсіль" у місті Соледар Донецької області. Виробник солі ще у квітні припинив свою роботу на підприємстві, оскільки в області ведуться активні бойові дії.

Зокрема, стало неможливо вивозити готову продукцію з Соледара залізничним сполученням.

"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під'їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину, – пояснив в.о. директора "Артемсіль".

За словами керівника пресслужби "Артемсіль" Володимира Низиєнка, підприємство не працює до невизначеного часу, згідно з наказом керівництва.

"Постійно тривають обстріли, частково зруйнована адмінбудівля, були влучання в рудники. Більшість мешканців Соледара – співробітники підприємства "Артемсіль" – евакуюються",

– додав він.

Як наслідок – допоки в Донецькій області не стане безпечно – сіль там не видобуватимуть.

Евакуація з Донецької та Луганської областей:

За добу 26 травня рятувальникам вдалось евакуювати з районів ведення бойових дій 759 людей.

Також в Угрупованні Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні, 27 травня, о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний потяг №234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.