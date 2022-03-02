Российские оккупанты прибегают к мародерству и убийствам гражданских, в частности детей

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию относительно российского вторжения. Известно, что это по состоянию на 18 часов 02 марта 2022 года.

Российские оккупационные войска нарушают нормы Международного гуманитарного права.

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Все из-за того, что они прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей.

"Моральный дух оккупационного войска крайне низок", – добавили в Вооруженных силах Украины.

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Сообщение Генерального штаба ВСУ

Российско оккупационные войска в нарушение норм международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Моральный дух оккупационного войска крайне низок.