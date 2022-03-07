Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей возле Бучи

Российские захватчики продолжают совершать зверства на территории Украины. В частности, кафиры обстреливают мирных жителей и их дома в Киевской области.

Ситуация в Бучанском районе по состоянию на 7 марта 2022 остается сложной.

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Новые преступления россиян

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать частные дома и мирных жителей. В городе Буча захватчики обустраивают блокпосты и огневые позиции по дворам частных усадеб и дворах жилых комплексов.

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