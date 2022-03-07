Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей возле Бучи
7 марта 2022 , 21:45Читати новину українською
Источник:Прес-центр Білогородського укріпрайону
Российские захватчики продолжают совершать зверства на территории Украины. В частности, кафиры обстреливают мирных жителей и их дома в Киевской области.
Ситуация в Бучанском районе по состоянию на 7 марта 2022 остается сложной.
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Новые преступления россиян
Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать частные дома и мирных жителей. В городе Буча захватчики обустраивают блокпосты и огневые позиции по дворам частных усадеб и дворах жилых комплексов.
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