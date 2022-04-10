Российские оккупанты продолжают оказывать давление на крымских татар, – Денисова

Россияне продолжают террор крымских татар во временно оккупированном Крыму. Без всяких оснований оккупанты задержали и арестовали 33-летнего гражданина Украины Арсена Ибраимова.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, на КПВВ "Чолгар" российские оккупанты без всяких оснований задержали 33-летнего Арсена Ибраимова. Это произошло 6 апреля.

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Заключение крымского татарина

После задержания без объяснений отвезли во временно оккупированный Симферополь. Два дня из него выбивали признание в том, что в 2016 году он поступил в добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана.

8 апреля так называемый "Симферопольский районный суд" арестовал Арсена на 2 месяца за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время он находится в Симферопольском СИЗО.

Дениова призвала Комиссию ООН по нарушению прав человека учесть этот и другие факты нарушения прав человека русскими оккупантами.

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