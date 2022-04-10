Як повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, на КПВВ "Човгар" російські окупанти без жодних підстав затримали 33-річного Арсена Ібраімова. Це сталося 6 квітня.

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Ув'язнення кримського татарина

Після затримання без жодних пояснень відвезли до тимчасово окупованого Сімферополя. Два дні з нього вибивали зізнання в тому, що у 2016 році він вступив до добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана.

8 квітня так званий "Сімферопольський районний суд" заарештував Арсена на 2 місяці за "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності". Зараз він перебуває у Сімферопольському СІЗО.

Деніова закликала Комісію ООН з порушення прав людини врахувати цей та інші факти порушення прав людини російськими окупантами.

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