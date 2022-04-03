Российские оккупанты разрушили Дергачевский райсовет: как он сейчас выглядит

Россияне продолжают унижать инфраструктуру украинских городов. Как сейчас выглядит Дергачевский районный совет на Харьковщине, показала 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Холоднояровцы обнародовали видео, где показали масштабы разрушения здания райадминистрации. Сооружение уничтожено до основания российскими снарядами.

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Там, где была Дергачевская районная администрация, теперь развалины.

Началось сражение недалеко от села, и под этот шум россияне совершили авиаудар, – рассказал военный по имени Юрий.

Холоднояровцы добавили, что для горожан райадминистрация была важной частью их жизни и содержала много человеческих воспоминаний.

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