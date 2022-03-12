Российские оккупанты разворовали гуманитарный груз, который доставили в Энергодар

Украина пытается изо всех сил доставить необходимые вещи в города, окруженные российскими оккупантами. Но даже если груз и попадет туда, не обязательно, что он достанется мирным жителям.

Историю о разграблении гуманитарного груза в Энергодаре рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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В пятницу, 11 марта, в город сумел добраться гуманитарный груз. Но, по свидетельству местных властей, его частично разворовали оккупанты.

Таким образом, российские войска своим поступком подтвердили информацию Генштаба ВСУ о том, что российское руководство дало добро на мародерство в рядах своих армейцев. Все из-за проблем со снабжением – солдатам нечего есть. Поэтому вынуждены прибегать к грабежу местного населения.

При этом еще один гуманитарный груз в Энергодар так и не добрался. Оккупанты остановили его по дороге возле Васильевки и дальше не пропустили. Колонна будет пытаться проехать в город уже в воскресенье, 13 марта.