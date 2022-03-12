Історію про розграбування гуманітарного вантажу в Енергодарі розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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В п'ятницю, 11 березня, до міста таки зумів добратися гуманітарний вантаж. Але, за свідченнями місцевої влади, його частково розікрали окупанти.

Російські війська своїм вчинком підтвердили інформацію Генштабу ЗСУ про те, що російське керівництво дало добро на мародерство у лавах своїх армійців. Все через проблеми із постачанням – солдати не мають що їсти. Тож змушені вдаватися до грабунку місцевого населення.

При цьому ще один гуманітарний вантаж до Енергодару так і не дістався. Окупанти зупинили його по дорозі біля Василівки й далі не пропустили. Колона намагатиметься проїхати до міста вже у неділю, 13 березня.