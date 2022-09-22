Мобилизация в действии: оккупанты готовятся к закрытию всех шахт и заводов на Донбассе

Российские захватчики, которые в 2014-м году пугали жителей Донбасса тем, что "Украина закроет шахты", собираются окончательно остановить работу всех предприятий, которые все это время каким-то чудом работали. В рамках этого решения уже готовятся к остановке Енакиевского металлургического завода.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кремлевским оккупантам надоело имитировать работу металлургических и угледобывающих предприятий в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Все эти отрасли стагнировали с 2014 года, не приносили своим владельцам ни копейки и содержались исключительно за счет дотаций из россии.

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Вследствие того, что создание квазиреспублик отрезало их от мирового рынка, сбыт продукции с шахт, фабрик, металлургических и химических заводов уменьшался из года в год. Тогда как имитировать работу предприятий россии становилось все труднее.

Вслед за Енакиевским металлургическим закроют Алчевский коксохим

Согласно замыслу кураторов недореспублик, в ближайшее время кремль окончательно прекратит поддержку предприятий и начнет закрывать их одно за другим.

Первыми свою работу должны остановить Енакиевский металлургический завод в Донецкой области и Алчевский коксохимический – в Луганской области . Оба завода до 2014 года были одними из самых мощных в Украине, приносили неплохие дивиденды и создавали тысячи рабочих мест с высокой оплатой труда.

. Оба завода до 2014 года были одними из самых мощных в Украине, приносили неплохие дивиденды и создавали тысячи рабочих мест с высокой оплатой труда. Впрочем, зарплаты во всех отраслях экономики после создания так называемых "ДНР" и "ЛНР" постоянно уменьшались. Градообразующие предприятия превращались в призраки, производящие никому не нужную продукцию. Все они стали полностью зависимыми от россии, которой ни уголь, ни металл, ни кокс не были нужными.

Отныне россияне хотят остановить работу предприятий, снять с себя ярмо дотаций и высвободить кучу мужчин для дальнейшей мобилизации.

Согласно оценке оккупантов, на заводах и шахтах на неподконтрольной Киеву части Донбасса до сих пор работает более 10 тысяч человек. Почти все эти сотрудники – мужчины, которым посчастливилось получить настоящее бронирование от участия в боевых действиях. Конечно же, их планируют мобилизовать и отправить воевать против Украины. В частности, в ГУР сообщили, что только на Енакиевском металлургическом планируют набрать в свое войско от 200 до 500 мужчин.

Это означает не только то, что на Донбассе остановится двигатель его экономики, но и то, что еще более 10 тысяч семей потеряют возможность существовать. Потому что мобилизованным в "ДНР" и "ЛНР" либо не платят вообще, либо перечисляют какие-то копейки. К тому же, в среднем они живут на линии фронта 1 – 2 дня при условии активных боевых действий.

Закрытие предприятий будет безвозвратным

По словам экспертов, почти все заводы и шахты, которые захватчики закроют, больше никогда не смогут открыться и начать работать. Ведь, например, металлургический завод после остановки производства не подлежит восстановлению без полной замены доменной печи. Стоимость таких агрегатов настолько огромна, что затраты на восстановление становятся нерентабельными.

Это же касается и шахт, которые требуют круглосуточной работы насосов, откачивающих грунтовые воды. Если эти насосы будут затоплены, ничто не спасет угледобывающее предприятие, ведь работать в воде они не могут. Покупка же аппаратов, которые смогут осушить затопленные шахты, может обойтись в миллиарды долларов на несколько предприятий. С учетом того, что работа шахт является в целом дотационной, экономическая целесообразность таких шагов является нулевой.

Поэтому если россияне закроют предприятия, Донбасс окончательно и бесповоротно потеряет все. Любое его восстановление даже после деоккупации может повлечь за собой то, что в Донецкой и Луганской областях появятся совершенно новые градообразующие предприятия, которые не будут связаны с металлургией или добычей угля.