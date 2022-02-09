Российские оккупанты требуют от журналистов удалить ряд материалов о Крыме

Российский регулятор "Роскомнадзор" требует от проекта "Радио Свобода Крым.Реалии" удалить ряд материалов. Оккупанты видят в них "призывы к экстремистской деятельности".

В частности, просят удалить с сайта новость с комментарием российского оппозиционера Гарри Каспарова. Также им не понравились материалы о военном призыве в Крыму.

Кстати Россия сама вернет нам Крым "на блюдечке" и с извинениями, – Резников

Почему оккупанты требуют удалить публикации

Редакция "Крым Реалии" получила 12 сообщений с требованием удаления материалов. "Роскомнадзор "утверждает, что эти публикации якобы "содержат сведения, которые нельзя распространять в России, в соответствии с решением суда".

Также оккупанты видят "призывы к экстремистской деятельности" в комментарии Каспарова.

Кроме этого, 4 и 5 февраля "Роскомнадзор" потребовал удалить материалы, опубликованные между 2019 и 2021 годами, которые ссылались на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Публикации удалять не будут

Россия пренебрегает международным правом и осуществляет призыв жителей оккупированного Крыма на срочную службу в российскую армию. Такие действия нарушают нормы Женевской конвенции. Вероятно, именно этой теме и были посвящены материалы.

Издание не собирается удалять указанные материалы. Отмечают, что они соответствуют редакционным стандартам.

Помимо этого, "Роскомнадзор" 1 февраля требовал удалить подобные материалы из других СМИ. Речь идет о телеканале "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", "Медузе", "Новой газете", Znak.com, саратовском издании "Свободные новости", магаданском портале "Весьма".

Некоторые издания отметили, что публикации все же удалили. В частности, "Медуза", "Дождь", "Свободные новости" "Новая газета" и Znak.com.

Новый саммит Крымской платформы

Заметим, чтобы объединить международные усилия для деоккупации полуострова, Украина инициировала Крымскую платформу. Ее первый саммит состоялся в августе 2021 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новый саммит. Он состоится в парламентском формате в августе 2022.

Может быть интересно – В Кремле истерика: Путину дали понять, что Крым – это Украина, Подгорает: