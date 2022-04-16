Российские оккупанты убили уже 200 детей в Украине: более 360 ранены

По данным ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибло 200 детей. Еще более 360 получили ранения.

Как сообщили 16 апреля в Офисе генпрокурора, эти данные не окончательны. Работа по их установке продолжается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Актуально ООН подтверждает гибель от войны в Украине не менее 1982 гражданских, МВД – 2700

В Киеве от действий оккупантов пострадали 16 детей. По предварительной информации Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 117;

Киевской – 105;

Харьковской – 88;

Черниговской – 54;

Херсонской – 41;

Николаевской – 40;

Луганской – 36;

Запорожской – 23;

Сумской – 16;

Житомирской – 15.

Российские захватчики 15 апреля обстреляли один из районов Харькова. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате обстрела пострадали 5 детей, двое из них погибли. Одному из убитых детей было всего 7 месяцев.

По информации Офиса генпрокурора, 14 апреля на окраине населенного пункта Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда ранение получил 15-летний парень.

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Всего из-за вражеских бомбардировок и обстрелов, 1018 учебных заведений повреждены, а 95 из них – разрушены полностью.