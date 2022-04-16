Российские оккупанты убили уже 200 детей в Украине: более 360 ранены
Источник:Офис генпрокурора
По данным ювенальных прокуроров, с начала войны в Украине погибло 200 детей. Еще более 360 получили ранения.
Как сообщили 16 апреля в Офисе генпрокурора, эти данные не окончательны. Работа по их установке продолжается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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В Киеве от действий оккупантов пострадали 16 детей. По предварительной информации Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 117;
- Киевской – 105;
- Харьковской – 88;
- Черниговской – 54;
- Херсонской – 41;
- Николаевской – 40;
- Луганской – 36;
- Запорожской – 23;
- Сумской – 16;
- Житомирской – 15.
Российские захватчики 15 апреля обстреляли один из районов Харькова. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате обстрела пострадали 5 детей, двое из них погибли. Одному из убитых детей было всего 7 месяцев.
По информации Офиса генпрокурора, 14 апреля на окраине населенного пункта Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда ранение получил 15-летний парень.Справка. Всего из-за вражеских бомбардировок и обстрелов, 1018 учебных заведений повреждены, а 95 из них – разрушены полностью.
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