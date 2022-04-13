Российские оккупанты ударили по инфраструктуре Чуднова и Миргорода
13 апреля 2022 , 09:05Читати новину українською
Россияне продолжают свои циничные удары по инфраструктурным объектам в Украине. Пострадали Житомирская и Полтавская области.
Речь идет о городе Чуднов Житомирской области и Миргороде на Полтавщине. Об этом сообщают источники 24 канала в ОВА.
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В Житомирской области поздно вечером 12 апреля враг нанес ракетный удар по инфраструктурному объекту в городе Чуднов. К счастью, погибших и пострадавших нет. Детали выясняют.
На Полтавщине вечером были ракетные удары по инфраструктуре в Миргороде. Последствия и информацию о пострадавших уточняют.
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