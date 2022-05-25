Российские оккупанты уничтожают украинские библиотеки и книги

Российские оккупанты на украинской земле, кроме всего прочего, совершают преступления и против культурного наследия Украины.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские кафиры уничтожают украинские библиотеки и книги, передает 24 канал.

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Оккупанты разрушили около 60 библиотек

С начала вторжения России в Украину захватчики атаками и обстрелами уже частично повредили или полностью разрушили около 60 библиотек. Кроме того, еще почти 4 тысячи книгохранилищ остаются на временно оккупированных территориях.

Денисова рассказала, что по данным директора Украинского института книги Александры Коваль, россияне наибольшие разрушения нанесли Черниговской библиотеке для юношества, Донецкой библиотеке для детей, Макаровской публичной библиотеке. Также значительные разрушения получило одно из старейших и крупнейших книгохранилищ в Украине – библиотека им. Короленко в Харькове.

Также омбудсменка отметила, что судьба 20 библиотек, которые находятся в разрушенном городе Мариуполь, неизвестна.

Уничтожают украинские книги

Российские захватчики на временно оккупированных территориях разрушают не только здания с книгохранилищами, но и уничтожают украинские книги.

В частности, учебники по истории и украинской литературе. Так называемая «военная полиция» изымает украинскую художественную и историческую литературу из библиотек на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской областей,

– сообщила Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека отметила, что такие действия российских кафиров нарушают статьи Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Кроме этого поступки россиян противоречат статье 8 Римского устава международного уголовного суда – это военное преступление.

Денисова обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и требует учесть эти факты военных преступлений и нарушений.

На временно оккупированных территориях кафиры уничтожают украинскую символику

Недавно россияне в Херсонской области вместо украинской символики пытаются вывешивать свой триколор и советские символы.

22 мая захватчики, используя военную технику , сорвали с мемориала на аллее Героев независимой Украины большой герб . Чтобы снять гигантский украинский трезубец, россиянам пришлось привлечь бронетранспортер, к которому прицепили трос и сорвали герб.

Ранее, 11 апреля, неизвестные для распространения российской пропаганды разбили этот же мемориал. Неизвестные мужчины сорвали флаг ЕС, разбили панели с фотографиями Небесной сотни и погибших в российско-украинской войне. Впоследствии видео по разрушению начали обнародовать на российский пропагандистских ресурсах. Так кафиры показывают россиянам вроде бы освобождения городов.

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