Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти знищують українські бібліотеки та книжки, передає 24 канал.

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Окупанти зруйнували близько 60 бібліотек

Від початку вторгнення Росії в Україну, загарбники атаками та обстрілами вже частково пошкодили або повністю зруйнували близько 60 бібліотек. Окрім цього, ще майже 4 тисячі книгосховищ залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Денісова розповіла, що за даними директора Українського інституту книги Олександри Коваль, росіяни найбільших руйнувань завдали Чернігівській бібліотеці для юнацтва, Донецькій бібліотеці для дітей, Макарівській публічній бібліотеці. Також значних руйнувань зазнало одне з найстаріших та найбільших книгосховищ в Україні – бібліотека ім. Короленка у місті Харкові.

Також омбудсменка зазначила, що доля 20 бібліотек, які знаходяться у зруйнованому місті Маріуполь – невідома.

Нищать українські книги

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях руйнують не лише будівлі із книгосховищами, а й знищують українські книжки.

Зокрема підручники з історії та української літератури. Так звана «воєнна поліція» вилучає українську художню та історичну літературу з бібліотек на територіях Луганської, Донецької, Херсонської областей,

– повідомила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зазначила, що такі дії російських окупантів порушують статті Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Окрім цього вчини росіян суперечать статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду це воєнний злочин.

Денісова звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну та вимагає врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень.

На тимчасово окупованих територіях окупанти нищать українську символіку

Нещодавно росіяни на Херсонщині замість української символіки намагаються вивішувати свій триколор і радянські символи.

22 травня загарбники використовуючи військову техніку зірвали з меморіалу на алеї Героїв незалежної України великий герб. Аби зняти велетенський український тризуб, росіянам довелось залучити бронетранспортер, до якого причепили трос та зірвали герб.

Раніше, 11 квітня, невідомі задля поширення російської пропаганди розтрощили цей же меморіал. Невідомі чоловіки зірвали прапор ЄС, потрощили панелі із фотографіями Небесної сотні та загиблих у російсько-українській війні. Згодом відео з руйнування почали оприлюднювати на російський пропагандистських ресурсах. Так окупанти показують росіянам начебто звільнення міст.

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