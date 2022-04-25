Российские оккупанты уже убили в Украине 215 детей: больше всего пострадало в Донецкой области

25 апреля 2022 , 08:47
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Источник:

Офис генпрокурора

Только по официальным данным, с начала вторжения России пострадали 606 украинских детей. Реальные цифры, к сожалению, могут быть значительно большими.

Погибли по меньшей 215 детей, 391 ребенок ранен.

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Где больше всего пострадали дети

  • Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 124,
  • Киевской – 114,
  • Харьковской – 93,
  • Черниговской – 66,
  • Херсонской – 44,
  • Николаевской – 43,
  • Луганской – 37,
  • Запорожской – 27,
  • Сумской – 17,
  • в Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий.

Последние ранения и потери среди детей

  • 24 апреля россияне обстреляли Красногоровку в Донецкой области. Погибли две девочки 5 и 14 лет.
  • Впоследствии, 23 – 24 апреля, оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В Чугуеве ранили 11-летнего мальчика.
  • 23 апреля ранили 12-летнего ребенка в селе Турово Харьковской области.

Кроме того, захватчики повредили 1 500 учебных заведений, 102 из них – разрушены полностью.

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Автор: Ольга Музика