Российские олигархи отчаянно пробуют вывести деньги из России, и мы знаем куда, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что российские олигархи сейчас делают все возможное, чтобы вывести свои деньги из России. Однако Украина знает обо всех их схемах.

Соответствующее заявление о том, как олигархи из России чувствуют последствия войны, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Российские олигархи пробуют вывести деньги из России

Есть отчаянная попытка богатых россиян вывести деньги из России,

– отметил Кулеба.

В то же время министр добавил, что украинская сторона знает, куда они их пытаются спрятать, потому что отслеживает это.

Кроме того, глава МИД рассказал, что Украина вместе с партнерами работает над новыми санкциями против агрессора.

Напомним, Германия конфисковала мегаяхту российского миллиардера и друга главы Кремля Алишера Усманова. Речь идет о 156-метровой яхте Dilbar стоимостью в почти 600 миллионов долларов.

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