Відповідну заяву про те, як олігархи з Росії відчувають наслідки війни, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зробив в ефірі одного із телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Російські олігархи пробують вивести гроші з Росії

Є відчайдушна спроба багатих росіян вивести гроші з Росії,

– зазначив Кулеба.

Водночас міністр додав, що українська сторона знає, куди вони їх намагаються сховати, бо відстежує це.

Крім того, глава МЗС розповів, що Україна разом з партнерами працює над новими санкціями проти агресора.

Нагадаємо, Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга очільника Кремля Алішера Усманова. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 мільйонів доларів.

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