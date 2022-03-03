Відповідну заяву про те, як олігархи з Росії відчувають наслідки війни, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зробив в ефірі одного із телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Російські олігархи пробують вивести гроші з Росії
Є відчайдушна спроба багатих росіян вивести гроші з Росії,
– зазначив Кулеба.
Водночас міністр додав, що українська сторона знає, куди вони їх намагаються сховати, бо відстежує це.
Крім того, глава МЗС розповів, що Україна разом з партнерами працює над новими санкціями проти агресора.
Нагадаємо, Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга очільника Кремля Алішера Усманова. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 мільйонів доларів.
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