США планируют конфисковать в ОАЭ яхту Madame Gu, которая связана с российским олигархом Андреем Скочем. Ее стоимость составляет 156 миллионов долларов.

У США нет полномочий конфисковать собственность. Впрочем, Министерство юстиции Штатов хочет получить разрешение на арест яхты на тех же основаниях, по которым раньше оно пыталось арестовать частный самолет Скоча.

К теме Абрамович, Скоч, Абрамов: ряд российских олигархов выбрали для жизни Дубай вместо России

США отрабатывают на яхте механизм конфискации имущества российских олигархов

Так, следователи будут доказывать, что при обслуживании судна использовалась американская финансовая система. Если у них получится это сделать, тогда дубайскому портовому оператору DP World могут грозить вторичные санкции за предоставление услуг подсанкционным субъектам.

Отметим, что яхта Madame Gu пришвартована возле пирса, которым управляет компания P&O Marinas, "дочка" дубайского DP World, а охрану объекта обеспечивает компания World Security – еще одна "дочка" DP World.



Яхта Madame Gu пришвартовалась в Дубае в ноябре / фото The New York Times

Андрей Скоч – это депутат нелегитимной Государственной думы от фракции "Единая Россия". Он уже находится под санкциями всех западных стран, поскольку голосовал за необходимость признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что в гостинице Bulgari под статусом incognito скрывается подсанкционный олигарх и депутат Госдумы Андрей Скоч с семьей. Его почти 100-метровая яхта Madame GU была пришвартована возле судна Абрамова.

Достойно внимания – Тизенгаузен заявил, что российские олигархи в шоке, но повлиять на Путина не могут: смотрите видео