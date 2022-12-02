У США немає повноважень конфісковувати власність. Втім, Міністерство юстиції Штатів хоче отримати дозвіл на арешт яхти на тих самих підставах, на яких раніше воно намагалося заарештувати приватний літак Скоча.

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США відпрацьовують на яхті механізм конфіскації майна російських олігархів

Так, слідчі доводитимуть, що під час обслуговування судна використовувалася американська фінансова система. Якщо у них вийде це зробити, тоді дубайському портовому оператору DP World потенційно можуть загрожувати вторинні санкції за надання послуг підсанкційним суб'єктам.

Зауважимо, що яхта Madame Gu пришвартована біля пірса, яким керує компанія P&O Marinas, "дочка" дубайського DP World, а охорону об'єкта забезпечує компанія World Security – ще одна "дочка" DP World.



Яхта Madame Gu пришвартувалась у Дубаї в листопаді / фото The New York Times

Андрій Скоч – це депутат нелегітимної Державної думи від фракції "Єдина Росія". Він вже перебуває під санкціями усіх західних країн, оскільки голосував за необхідність визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, що у готелі Bulgari під статусом "incognito" переховується підсанкційний олігарх та депутат Держдуми Андрій Скоч з родиною. Його майже 100-метрова яхта Madame GU була пришвартована біля судна Абрамова.

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