Российские орки обстреляли село Ганновка близ Кривого Рога.
21 марта 2022 , 16:15Читати новину українською
Источник:Суспільне Дніпро
Российские оккупанты продолжают обстрелы мирных украинских городов. Снаряды неприятеля прилетели и в село Ганновка.
Село Ганновка подверглось обстрелу российских оккупантов. Ущерб получила только инфраструктура – погибших и раненых нет.
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Последствия обстрела ликвидированы
Из-за обстрелов оккупантов пострадал один дом и инфраструктура. Серьезные повреждения селу врагу нанести не удалось.
Последствия вражеских обстрелов ликвидированы, электричество и газ в деревне есть. Сейчас ситуация в районе стабильная и контролируемая силами ТРО и ВСУ.
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