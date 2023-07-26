Ваше время закончилось: в России партизаны в прямом эфире объявили охоту на генерала Никифорова

Режим Путина теряет контроль над своим радиопространством. Российские партизаны, выступающие за свержение режима диктатора, обратились к военным и гражданам, а также к командующему группировкой "Запад" Евгению Никифорову.

Как сообщили источники 24 Канала, обращение партизан появилось в эфире русского радио на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. На видео, которое в свое распоряжение получила наша редакция, российские партизаны передают "горячий привет" генерал-полковнику Никифорову.

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Партизаны заявили, что Никифоров должен ответить за преступления

Российские повстанцы РДК и легион "Свобода Россия" благодаря своим источникам заранее узнали о пребывании Никифорова во время вещания на вышеуказанных территориях России. В настоящее время российский командующий инспектирует позиции оккупантов.

Партизаны четко дают понять, что они знают не только о самом факте путешествия генерала Никифорова с инспекцией в армейские подразделения в приграничных районах, но и подробно ознакомлены о его маршрутах, остановках для ночлега, обедов и т.д.

Евгений Валерьевич, мы знаем, где вы бываете, по каким дорогам передвигаетесь, где ночуете. Мы знаем даже, что вы вчера ели на обед. Мы гораздо ближе, чем вы можете себе представить. Охота на вас уже началась,

– заявили партизаны.

Российские партизаны в эфире радио обратились к Никифорову: смотрите видео

Российские повстанцы подчеркивают, что Никифорову придется ответить за свои преступления в Гостомеле, Кременной и оккупированной Луганской области.

"Вы ответите за десятки тысяч убитых и раненых на войне российских солдат, за финансовые махинации на строительстве оборонительных сооружений. Ваше время истекло", – добавляют партизаны.

Повстанцы, борющиеся за свободу россиян против преступного режима Путина, также обратились к близкому окружению Никифорова.

"Спасибо за сотрудничество. Продолжайте делиться ценными показаниями. Так держать!", – сказали партизаны. В конце концов повстанцы призвали российских военных и граждан России помогать партизанам.

Путинский режим теряет контроль