Российские пилоты будут делать все для противоракетных маневров, – военный эксперт
Россия имеет стратегические бомбардировщики, которые фактически могут сбивать ПВО С-300. Однако нельзя сказать, что это переломит ход войны.
Сейчас оружия для Украины не бывает достаточно. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Игорь Козий.
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На один бомбардировщик – 2 ракеты
По его словам, на один стратегический бомбардировщик должны быть хотя бы 2 ракеты.
Пилоты России делают все для противоракетных маневров – чтобы нельзя было поразить (бомбардировщики – 24 канал) одной ракетой,
– подчеркнул Козий.
Он пояснил, что Украине всегда нужен запас. Лучше иметь еще и истребители. "Они могли бы помогать средствам противовоздушной обороны уничтожать высоколетательные объекты России", – заметил военный эксперт.
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