Об этом в эфире 24 Канала рассказала капитан танкового батальона 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Ирина Голуб, добавив, что СОУ действуют на опережение, выявляют и уничтожают вражеские группы заранее, не допуская их приближения к линии боевого соприкосновения.

Пленные оккупанты выражают желание присоединиться к СОУ

Российские войска активно применяют различные виды беспилотников, в частности на оптоволокне и FPV, устраивают засады на украинских защитников. Анализируя характер наступательных действий противника, капитан танкового батальона 66 ОМБр указала на то, что в рамках летней кампании Россия своих целей не достигла.

Противник несет значительные потери. Также мы часто наблюдаем у него проблемы с логистикой, а это сказывается на моральном состоянии его личного состава. Имеют место случаи дезертирства (самовольное покидание позиций). В последнее время также все чаще сдаются в плен нашим Силам обороны. Среди пленных нередко звучит вопрос, могут ли они присоединиться к СОУ,

– рассказала Голуб.

Она отметила, что среди российских военнопленных в основном сейчас деморализованные солдаты. Усилиями танкового батальона 66 ОМБр за предыдущий месяц удалось взять в плен 9 российских бойцов. По ее словам, стали частыми случаи, когда на фронт попадают молодые россияне в возрасте до 25 лет. Основная мотивация, по которой они пошли на войну, по ее словам, заключается в возможности получить деньги за подписание контрактов и решить свои проблемы.

Голуб отметила, что создается впечатление, будто из-за информационного вакуума в России они осознают, куда попали, уже непосредственно оказавшись на линии боевого столкновения. То есть видят, что для них здесь "дорога в один конец".

"Это усугубляется отношением их командиров. От них никто не скрывает, что они – бойцы одноразового использования. У них задача – идти вперед. Несмотря на травмы, им не позволяют возвращаться. Наблюдается такая тенденция, что они все активнее сами ищут способы сдаться в плен, потому что для них это надежда на выживание. Отступить для них на сто процентов означает погибнуть", – пояснила Голуб.

О ситуации на фронте: смотрите в видео

Особенности летней кампании России 2026

Сравнивая зимне-весеннюю кампанию российской армии с летней кампанией этого года, капитан танкового батальона 66 ОМБр обратила внимание на то, что противник не задействует тяжелую бронированную технику для наступательных действий. Вместо этого он использует пехотные группы. Украина же параллельно с БпЛА применяет на фронте тяжелую технику, когда это целесообразно.

Ведь в каждый танк должен сесть танковый экипаж. Там, где мы можем обойтись с помощью дронов, мы так и поступаем, поскольку для нас сохранение жизни личного состава – основной приоритет,

– подчеркнула Голуб.

Обратите внимание! Продолжается сбор средств для танкового батальона 66 ОМБр на приобретение дронов. Присоединиться можно, перечислив пожертвование на номер карты: 4874 1000 3998 4680 или отсканировав указанный ниже QR-код.