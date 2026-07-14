Про це в етері 24 Каналу розповіла капітан танкового батальйону 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Ірина Голуб, додавши, що СОУ діють на випередження, виявляють та знищують ворожі групи заздалегідь, не допускаючи їх наближення до лінії боєзіткнення.

Полонені окупанти виявляють бажання долучитися до СОУ

Російські війська активно застосовують різні види безпілотників, зокрема на оптоволокні та FPV, роблять засідки для українських оборонців. Аналізуючи характер наступальних дій противника, капітан танкового батальйону 66 ОМБр вказала на те, що в межах літньої кампанії Росія своїх цілей не досягла.

Противник зазнає значних втрат. Також ми часто спостерігаємо в нього ускладнення логістики, а це впливає на моральний стан його особового складу. Відбуваються випадки дезертирства (самовільно залишають позиції). Останнім часом також все частіше здаються в полон нашим Силам оборони. Серед полонених нерідко звучить питання, чи можуть вони долучитися до СОУ,

– розповіла Голуб.

Вона зауважила, що серед російських військовополонених здебільшого зараз деморалізовані солдати. Зусиллями танкового батальйону 66 ОМБр вдалося за попередній місяць взяти у полон 9 російських бійців. За її словами, частими стали випадки, коли потрапляють на фронт юні росіяни, віком до 25 років. Основна мотивація, чому вони пішли на війну, з її слів, криється в можливості отримати гроші за підписання контрактів та розв'язати свої проблеми.

Голуб озвучила, що складається враження, що через інформаційний вакуум в Росії вони усвідомлюють, куди потрапили, вже безпосередньо опинившись на лінії боєзіткнення. Тобто, бачать, що для них тут "дорога в один кінець".

"Це підсилюється ставленням їхніх командирів. Від них ніхто не приховує, що вони бійці одноразового використання. В них завдання – йти вперед. Попри травми їм не дозволяють повертатися. Відстежується така тенденція, що вони активніше самі шукають способи здатися у полон, бо для них це надія, що виживуть. Відступити для них стовідсотково означає загинути", – пояснила Голуб.

Про ситуацію на фронті: дивіться у відео

Особливості літньої кампанії Росії 2026

Порівнюючи зимово-весняну кампанію російської армії з цьогорічною літньою, капітан танкового батальйону 66 ОМБр звернула увагу на те, що ворог для наступальних дій не залучає важку броньовану техніку. Натомість використовує піхотні групи. Україна ж паралельно з БпЛА застосовує на фронті важку техніку, коли це доцільно.

Бо у кожен танк повинен сісти танковий екіпаж. Там, де ми можемо обійтися за допомогою дронів, ми так і вчиняємо, оскільки для нас збереження життя особового складу – основний пріоритет,

– наголосила Голуб.

Зауважте! Триває збір коштів для танкового батальйону 66 ОМБр на придбання дронів. Долучитися можна донатом на номер карти: 4874 1000 3998 4680 або відсканувавши вказаний нижче QR-код.