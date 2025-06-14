"Мы – не вы": "Азов" показали, как берут в плен оккупантов, которые думали, что пойдут "в расход"

"Азов" показали видео взятия в плен российских оккупантов. Те сразу же поинтересовались, не уничтожат ли их сразу.

Впрочем, украинский защитник дал им понять, что украинцы, в отличие от россиян, придерживаются правил ведения войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 12-ю бригаду специального назначения "Азов" НГУ.

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"Азов" взяли в плен оккупантов

"Азов" показали, как взяли в плен российских оккупантов. Те серьезно считали, что украинские военные могут их расстрелять.

"Ребята, плен или сразу в расход?" – спросил пленный оккупант.

Украинский воин ответил ему, что его возьмут в плен. Другой россиянин задал тот же вопрос, на что получил короткий, но очень содержательный ответ.

Мы – не вы,

– ответил ему украинец.

В "Азове" отметили, что это их подход к военнопленным, ведь убивать безоружных – "это дело тех, кто убивает пленных во время сна", имея в виду российских военных преступников.

Гарантия сохранения жизни для каждого оккупанта, который сложил оружие, означает шанс для более 800 пленных азовцев вернуться домой,

– подчеркнули в бригаде.

Трех оккупантов бойцы взяли в плен на Торецком направлении.

"Азов" берет в плен оккупантов: смотрите видео