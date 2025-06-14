Втім, український захисник дав їм зрозуміти, що українці, на відміну від росіян, дотримуються правил ведення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" НГУ.

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"Азов" взяли у полон окупантів

"Азов" показали, як узяли у полон російських окупантів. Ті серйозно вважали, що українські військові можуть їх розстріляти.

"Хлопці, полон чи зразу в розход?" – запитав полонений окупант.

Український воїн відповів йому, що його візьмуть у полон. Інший росіянин задав те ж питання, на що отримав коротку, але дуже змістовну відповідь.

Ми – не ви,

– відповів йому українець.

У "Азові" зазначили, що це їх підхід до військовополонених, адже вбивати беззбройних – "це справа тих, хто вбиває полонених під час сну", маючи на увазі російських військових злочинців.

Гарантія збереження життя для кожного окупанта, який склав зброю, означає шанс для понад 800 полонених азовців повернутися додому,

– підкреслили у бригаді.

Трьох окупантів бійці взяли у полон на Торецькому напрямку.

"Азов" бере у полон окупантів: дивіться відео