Шли закрепляться, но не получилось: бойцы НГУ взяли в плен российских пехотинцев

На Купянском направлении бойцы НГУ взяли в плен группу российских пехотинцев. Оккупанты шли закрепиться на позиции, однако на пути вражеских планов стали украинские защитники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

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Оккупанты шли закрепиться, а попали в плен

Пивненко сообщил, что бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" взяли в плен очередную группу оккупантов на Харьковщине. Так, на Купянском направлении оккупанты планировали закрепиться на позициях и отправили для этого группу пехотинцев.

Впрочем, бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" помешали вражеским планам и захватили в плен российских пехотинцев, которые пытались закрепиться в зоне ответственности подразделения.

Подразделениями беспилотных систем вражескую группу было заблаговременно обнаружено и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев. Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых,

– добавил Пивненко.

Один из пленных, 1968 года рождения, рассказал, что в конце декабря 2024 года оказался на фронте, а уже сейчас – в плену. Другой "пехотинец", 1962 года рождения, также оказался в армии в конце декабря 2024 года.

Интересно, что сами россияне, которые сдались в плен, не смогли назвать ни своего подразделения, ни должностей. Они лишь повторили, что шли закрепляться на позиции.

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