Россиянин хотел закрыть кредиты, а оказался в плену на Донбассе
- Украинские защитники взяли в плен российского солдата Дениса Ярмака на Покровском направлении, который воевал, чтобы закрыть кредиты.
- Пленный признался, что их отправляли в бой без подготовки, пугали ложными рассказами об "убийствах детей и пенсионеров", а командование врало о занятых позициях.
- Ярмак рассказал, что солдатам угрожали расстрелом своими, если они будут пытаться отступить.
На Покровском направлении украинские защитники взяли в плен российского оккупанта, который пошел воевать, чтобы закрыть кредиты. В плену он признался, что их отправляли в бой без подготовки и пугали ложью об "убийствах детей и пенсионеров".
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на видео от НГУ "Рубеж". В Донецкой области украинские защитники взяли в плен очередного российского солдата.
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В Донецкой области взяли в плен оккупанта
Это произошло на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.
Пленный – 32-летний рядовой армии России Денис Ярмак – признался на видео, что пошел воевать, чтобы погасить кредиты.
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Он рассказал, как их "инструктировали" перед отправкой, как отправляли в бой без подготовки и пугали рассказами об "убийствах детей и пенсионеров". По словам оккупанта, реальность на фронте оказалась совсем не такой, как обещали.
Пришел нас убивать. Попал в плен,
– отметили бойцы из "Рубеж".
По словам оккупанта, командование врало, что "все уже занято своими", и они якобы должны были только ждать штурмовые группы. На самом деле их просто гнали вперед, а если попытаются отступить – пригрозили стрелять свои же.