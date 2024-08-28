"Второсортные" для Кремля: российские военнопленные обратились к Путину

Сотни российских пленных обратились к своему президенту Путину. Их Россия не хочет обменивать, потому что считает "второсортными".

Видеообращение опубликовали на странице проекта "Хочу жить". Его записали в одном из лагерей для пленных в Украине.

Смотрите также Выбирал между худшим и худшим: почему Путин решился на обмен пленных 24 августа

Россия возвращает их "на сдачу" и обменивают кадыровцев и офицеров

От имени российских пленных обратился Николай Душка. Он уже ранее записывал обращение к российскому диктатору. Но тогда путинские пропагандисты назвали видео "фейком, актерами, украинскими зэками". А омбудсмен Москалькова проигнорировала как видео, так и переданные ей списки пленных.

На этот раз к Душке присоединилось еще несколько сотен россиян.

Все они второсортные военнопленные для российской власти: раненые, больные, старики, мобилизованные, обычная пехота, выжившая в аду. Россия возвращает их "на сдачу", когда в списках остаются места после кадыровцев, заключенных, офицеров и пленных из элитных подразделений типа ПДВ,

– рассказали в проекте "Хочу домой".

Там также добавили, что во время последнего обмена 24 августа ни одного из этих пленных Россия не вернула домой. Тогда она попросила только срочников, которые провели в плену всего 2 недели.

"Срочников так срочников. Мы военнопленными не манипулируем, нам важнее своих вернуть, чем россиян удерживать. Но этим военнопленным стало обидно, и их можно понять. Они сидят в плену уже третий год, а их возвращают до последней очереди. В лагере у них есть телевизор и возможность регулярно звонить домой, поэтому они прекрасно осведомлены о том, что происходит у них дома, как российская власть их "ждет"", – отметили в проекте.

Там назвали этих пленных "заложниками политики минобороны России, ФСБ и некоторых депутатов госдумы, которые кулуарно решают, кого возвращать, а кто еще посидит": для россиян важнее дестабилизировать украинское общество, чем вернуть своих граждан.

Они целенаправленно отвергают большой гуманитарный обмен всех на всех. Они заблокировали создание смешанных медицинских комиссий, которые позволили хотя бы вернуть больных и раненых. Они даже не дают шанса на организацию сбора тел на линии фронта при поддержке Красного Креста. ️Уверены, и этих бедолаг на видео они проигнорируют так же. Ведь они далеко в Украине, а их родственники, знакомые и друзья просто сидят и третий год слушают ложь с экранов, ожидая чуда с неба. Их даже не писк комара, им вообще не существуют,

– отметили в "Хочу домой".

Российские пленные обратились к Путину: смотрите видео