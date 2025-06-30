Оккупант рассказал, как россияне на Сумщине получили приказ стрелять в пленных

30-летний россиянин, взятый в плен на Сумщине, признался, что их подразделение получило приказ расстреливать украинцев, а не брать их живыми. В то же время пленный признал, что украинские военные оказали ему медицинскую помощь и ведут себя достойно, несмотря на ложь российской пропаганды.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ. Украинские военные на Сумщине взяли в плен очередного российского оккупанта – 30-летнего Илью Талтаева из Кемеровской области.

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Командование России приказало расстреливать всех украинцев

До войны он работал на Иркутском авиационном заводе, а на фронт ушел, по его словам, "по идеологическим соображениям".

Талтаев служил во 2-й штурмовой роте 106-й воздушно-десантной дивизии армии России. В видео допроса пленный рассказал, что уже в первый день боев получил ранение, после чего оставался в блиндаже на рации. По его словам, подразделение понесло большие потери от украинских минометов и FPV-дронов.

На этот раз погибла почти вся рота. Я знаю, что один раненый попал в плен, то он сказал, что больше оттуда никто не вышел,

– говорит оккупант.

Он также признал, что условия у российских войск на фронте были ужасными: не хватало воды и еды. Но самое главное признание Талтаева касалось преступного приказа российского командования: "В плен не брать, стрелять всех".

Несмотря на это, уже после плена украинские военные оказали ему медицинскую помощь.

По телевизору всегда говорят, что украинцы издеваются, но со мной обращаются хорошо,

– отметил россиянин.

Это очередное подтверждение того, что пропаганда Кремля сознательно врет своим военным и гражданам, а на самом деле именно Россия прибегает к военным преступлениям, а Украина придерживается гуманного обращения с пленными.