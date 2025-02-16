Пили собственную мочу, чтобы выжить: пленные россияне рассказали, как их "кинули" на фронте

Украинские защитники взяли в плен двух оккупантов из 123 отдельной мотострелковой бригады "Шторм V". Оккупанты рассказали, как их "бросило" военное руководство прямо на поле боя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал 4 бригады оперативного назначения "Рубеж".

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Пленные россияне рассказали, как им пришлось пить собственную мочу

Пленные оккупанты из 123 отдельной мотострелковой бригады "Шторм V" рассказали об ужасных условиях службы. Так, один из военных рассказал, что солдаты почти не имеют нормального обеспечения. По его словам, на одного военного выдают только 2 банки тушенки, 1 литр воды и 1 окопную свечу. С такими "запасами" их отправляют на боевое задание.

Кроме проблем с продовольствием, командование также жестоко наказывает солдат. По словам пленного оккупанта, офицеры могут простреливать колени или расстреливать на месте, если кто-то отказывается идти в атаку. Другой пленный рассказал, что сам стал дезертиром и 11 месяцев скрывался, однако когда снова попал в штаб, то его заковали в наручники и пытали, а после – отправили в штурм.

Пленные рассказали, что их отправили на позиции, чтобы они подслушивали разговоры Сил обороны. Однако впоследствии руководство перестало выходить на связь и российских солдат просто бросили на поле боя.

В общем, российские солдаты пробыли на позиции 4 суток. Сначала оккупанты питались тем, что взяли с собой: сосисками, батончиками и водой. Однако уже на вторые сутки припасы закончились. От отчаяния российские солдаты прибегли к крайним мерам.

Потом пили свою... мочу. Я пил одни сутки, мой компаньон – двое., Связи не было, воды не было. Из-за того, что пили мочу, разум так помутился, что уже не понимали, что делать. Решили просто на удачу выйти и пойти, на кого наткнемся,

– рассказал пленный.

Оккупант рассказал, что он с побратимом вышел с позиции ночью, однако военный потерялся без карты. Его заметили украинские защитники и начали отрабатывать. Однажды россиянин пытался притвориться мертвым, однако это не помогло.

Поскольку оккупанта продолжали атаковать, то он оказался в шоковом состоянии и начал ползти в неизвестном направлении. Через несколько часов он вышел на позиции ВСУ, где ему оказали помощь, накормили и дали воды.