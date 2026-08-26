Оккупант утверждает, что якобы должен был не воевать, а работать строителем. Об этом он рассказал военным 33-го ОШП.

Что рассказал пленный?

Россиянин отметил, что не читал контракт перед подписанием. Окупанту говорили, что он будет заниматься строительством на оккупированных территориях.

Украинские военные взяли его в плен во время первого боевого выхода. По словам пленного, российская армия менее подготовлена, чем украинская. Он рассказал, что находился на полигоне месяц.

Захватчик признался, что добровольно подписал контракт с российской армией ради денег и отправился на войну против Украины. В подразделении отмечают, что оккупант пытался оправдаться типичными рассказами о том, что не хотел убивать украинцев.

Они все поют одну и ту же песню: "Думал, что будем строить, не знал, что еду на войну". Но факт остается фактом: он пришел на нашу землю с оружием. И теперь отвечает за свой выбор,

– заявили в 33 ОШП.

Интервью с российским пленным: смотрите видео

Недавно бойцы украинского подразделения "Гарт" взяли в плен 9 военнослужащих противника. Россияне рассказывали, что сопротивляться было бесполезно.