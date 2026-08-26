Окупант доводить, що нібито мав не воювати, а працювати будівльником. Про це він сказав військовим 33-го ОШП.

Що розповів полонений?

Росіянин зазначив, що не читав контракт перед підписанням. Окупанту казали, що він буде займатись на окупованих територіях будівництвом.

Українські військові взяли його у полон під час першого бойового виходу. За словами полоненого, російська армія менш підготовлена, ніж українська. Він розповів, що перебував на полігоні місяць.

Загарбник зізнався, що добровільно підписав контракт із російською армією заради грошей і вирушив на війну проти України. У підрозділі зазначають, що окупант намагався виправдатися типовими розповідями про те, що не хотів вбивати українців.

Вони всі співають одну й ту саму пісню: "Думав, що будемо будувати, не знав, що їду на війну". Але факт залишається фактом: він прийшов на нашу землю зі зброєю. І тепер відповідає за свій вибір,

– заявили у 33 ОШП.

Інтерв'ю з російським полоненим: дивіться відео

Нещодавно воїни українського підрозділу "Гарт" взяли у полон 9 військовослужбовців ворога. Росіяни розповідали, що чинити супротив було марно.