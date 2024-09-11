"Путин засиделся": как живут и на что жалуются российские пленные, сдавшиеся на Курщине

Во время операции в Курской области ВСУ взяли в плен значительное количество пленных. Украинские журналисты показали, как живут российские пленники.

В проекте "Хочу жить" отметили, что на пути в лагерь пленные проходят через одно из мест временного содержания, расположенное в Сумах. Его регулярно посещают международные наблюдатели, а также украинские и зарубежные журналисты.

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Как живут и на что жалуются россияне в украинском плену

На опубликованных кадрах видно, что российские военные находятся в безопасности и вполне хороших условиях.

Точно лучших, чем сырой окоп или яма, в которую их может бросить командир буквально ни за что,

– добавляют в "Хочу жить".

К слову, большинство пленных – срочники. Все они утверждают, что не ожидали такого отношения от украинцев, говорят, что "Путин засиделся", и хвалят "Азов".

Солдаты рассказали, что их российское командование призывает совершать суицид, чтобы не попасть в плен.

Среди российских пленных есть и контрактники. Они недовольны тем, что срочников с Курского направления обменяли в первую очередь. Между тем остальных своих военных российская сторона возвращать домой не спешит.

Как живут российские пленные с Курщины: смотрите видео