У проєкті "Хочу жити" зазначили, що на шляху до табору полонені проходять через одне із місць тимчасового утримання, що розташоване у Сумах. Його регулярно відвідують міжнародні спостерігачі, а також українські та закордонні журналісти.

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Як живуть та на що скаржаться росіяни в українському полоні

На опублікованих кадрах видно, що російські військові перебувають у безпеці та цілком добрих умовах.

Точно кращих, ніж сирий окоп чи яма, в яку їх може кинути командир буквально нізащо,

– додають у "Хочу жити".

До слова, більшість полонених – строковики. Усі вони стверджують, що не чекали такого ставлення від українців, кажуть, що "Путін засидівся", та хвалять "Азов".

Солдати розповіли, що їх російське командування закликає вчиняти суїцид, щоб не потрапити до полону.

Серед російських полонених є й контрактники. Вони незадоволені тим, що строковиків із Курського напрямку обміняли у першу чергу. Тим часом решту своїх військових російська сторона повертати додому не поспішає.

Як живуть російські полонені з Курщини: дивіться відео