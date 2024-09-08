Уповноважений Верховної Ради України з прав людини заявив в ефірі телемарафону, що рішення ухвалили через поведінку Росії з українськими полоненими, пише 24 Канал.

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Адже днями в іноземне ЗМІ поширило відео, як росіяни вбили трьох наших полонених.

Дмитро Лубінець розповів, що все частіше російські військові вбивають українських військовополонених. За його словами, це фіксують не тільки міжнародні, але й українські органи.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, що:

він завжди фіксує вбивства наших полонених як порушення Женевських конвенцій з боку Росії;

всі ці дії мають бути фіксовані як скоєння воєнних злочинів російською стороною й Україна вимагає дієвої реакції з боку міжнародної спільноти.

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Що зміниться для росіян в полоні

Дмитро Лубінець заявив, що в Україні наразі діють чотири спецтабори для полонених військових Росії й умови там відповідають Женевським конвенціям.

На жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни... І ми це розуміємо. Відверто кажучи, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію Росії,

– заявив уповноважений.

За його словами, згідно з Женевськими конвенціями, у російських полонених є право на листування, а не на телефонні дзвінки.

"Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає", – заявив омбудсмен.

За його словами, він передає листи росіян Татьяні Москальковій, яка в Росії є так званою уповноваженою з прав людини. Також він отримує листи від українських полонених в Росії.