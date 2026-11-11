ВСУ впервые взяли в плен российского наемника из Индонезии, – The Guardian

Украинские войска в Запорожской области впервые взяли в плен гражданина Индонезии, воевавшего на стороне России. 49-летний мужчина попал под атаку дрона во время штурма и смог выйти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на проект "Хочу жить".

Как иностранец оказался в плену

По данным координаторов, только за девять месяцев 2026 года Россия завербовала 283 жителя этой юго-восточноазиатской страны. Для сравнения: за три предыдущих года общее количество наемников из Индонезии не превышало 10 человек.

Издание сообщает, что 49-летнего уроженца острова Ява российское командование перебросило в Запорожскую область для участия в боевых действиях против Украины. Когда группа захватчиков попала под атаку дронов, иностранец сумел добраться до украинских позиций, где его взяли в плен.

Отмечается, что Москва все чаще пытается привлекать иностранцев к изнурительной войне против Украины, ища подкрепление в Азии и Африке.

Схемы торговли людьми и реакция Джакарты

Ранее в Джакарте призвали Москву прекратить привлечение иностранцев к боевым действиям. Поводом стала подтвержденная гибель индонезийца в рядах российской армии в октябре.

Правительство Индонезии попросило российское правительство принять все необходимые меры, чтобы ни один индонезиец не был завербован в российскую армию или на любую другую военную должность в России ни при каких обстоятельствах,

– отметила пресс-секретарь МИД Индонезии Ивонн Мевенгканг.

Она также подчеркнула, что методы вербовки содержат признаки торговли людьми. Впоследствии индонезийские правоохранительные органы раскрыли преступную схему: жертвам россиян через соцсети предлагали легальную работу в России в сфере логистики, строительства фортификационных сооружений или пограничной охраны. Однако на месте их заставляли подписывать контракты с армией и отправляли на передовую.

Напомним, в Южной Африке задержали группу иностранцев, которых подозревают в попытке выехать из страны на войну. Местные правоохранительные органы выясняют, на чьей стороне они хотели воевать и кто организовал эту поездку.