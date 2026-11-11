ЗСУ вперше взяли в полон російського найманця з Індонезії, – The Guardian

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на проєкт "Хочу жити".

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Як іноземець опинився в полоні

За даними координаторів, лише за дев'ять місяців 2026 року Росія завербувала 283 жителів цієї південно-східної азійської країни. Для порівняння, за три попередні роки загальна кількість найманців з Індонезії не перевищувала 10 осіб.

Видання передає, що 49-річного уродженця острова Ява російське командування перекинуло до Запорізької області для участі в бойових діях проти України. Коли група загарбників потрапила під атаку дронів, іноземець зумів дійти до українських позицій, де його взяли в полон.

Зазначається, що Москва дедалі частіше намагається залучати іноземців до виснажливої війни проти України, шукаючи підкріплення в Азії та Африці.

Схеми торгівлі людьми та реакція Джакарти

У Джакарті раніше закликали Москву припинити залучення іноземців до бойових дій. Приводом стала підтверджена загибель індонезійця в лавах російської армії у жовтні.

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Уряд Індонезії попросив російський уряд вжити всіх необхідних заходів, щоб жоден індонезієць не був завербований до російської армії чи на будь-яку іншу військову посаду в Росії за жодних обставин– зазначила речниця МЗС Індонезії Івонн Мевенгканг.

Вона також підкреслила, що методи вербування містять ознаки торгівлі людьми. Згодом індонезійські правоохоронці викрили злочинну схему: жертвам росіян через соцмережі пропонували легальну роботу в Росії у сфері логістики, будівництва фортифікацій чи прикордонної охорони. Проте на місці їх змушували підписувати контракти з армією і відправляли на передову.

Нагадаємо, у Південній Африці затримали групу іноземців, яких підозрюють у спробі виїхати з країни на війну. Місцеві правоохоронці з'ясовують, на чиєму боці вони хотіли воювати та хто організував цю поїздку.