ВСУ взяли в плен оккупанта с помощью дрона с громкоговорителем: видео, как это было

ВСУ продолжают пополнять обменный фонд оккупантами. Военный рассказал, что однажды удалось взять в плен россиянина с помощью дрона с громкоговорителем.

Тот сдался без единого выстрела после ликвидации своего напарника. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду.

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Как ВСУ брали в плен оккупанта на своих позициях?

Военнослужащий "Дикий", который служит в 106 батальоне 63 ОМБр и участвовал уже во многих операциях, рассказал, что недавно однажды утром его напарник услышал вражеские голоса.

"Дикий" сразу среагировал на это и начал искать оккупантов. Вдруг он услышал кашель одного из них.

"Я сразу увидел движение, открыл огонь на поражение. Поразил", – рассказал военный.

Воины понимали, что рядом должен быть еще оккупант, но никак не могли найти его. В ход пошел дрон с громкоговорителем, с помощью которого и удалось успешно выманить россиянина.

Мы начали его искать, искали, не смогли найти. Просто всю территорию обошли, и все, и стреляли, и кричали ему, чтобы он сдавался. Чтобы не рисковать личным составом было принято решение командиром вызвать дрона с громкоговорителем и предложить оккупанту сдаться. Дрон полетал, и оккупант вышел на территорию с поднятыми руками,

– рассказал "Дикий".

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Оказалось, что этот россиянин имел ранения. Его завели в укрытие, оказали медицинскую помощь, а также провели допрос.