Ходят в церковь и изучают карту Украины 1991 года: как живут российские пленные

В Украине существует 5 лагерей, в которых держат российских военнопленных. Журналистам удалось посетить один из них и показать, как живут оккупанты в лагерях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

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Как живут российские пленные в Украине

Журналисты сообщили, что первый лагерь для российских военнопленных создали в начале полномасштабного вторжения – в 2022 году. Сейчас на территории Украины есть 5 таких лагерей, последний из которых обустроили несколько месяцев назад.

В лагерях оккупантам выдают специальную одежду, набор для личной гигиены. Также на территории есть часовня. Журналисты сообщают, что службы в ней ведутся каждое воскресенье, и вероисповедание является популярным среди пленных. В подтверждение этих утверждений журналисты нашли по несколько экземпляров библий в комнате для отдыха.

Кроме того, россияне изучают карту Украины 1991 года. Все территории, где сейчас идут боевые действия, являются суверенными, поэтому пленным не забывают напоминать об этом.

Как живут российские пленные: смотрите видео

К слову, недавно один воин Национальной гвардии Украины взял в плен сразу шестерых оккупантов, проведя уникальную спецоперацию. Российские солдаты сдались без сопротивления и выполняли все приказы украинского военнослужащего.